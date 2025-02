Presidente da Amunorpi parabeniza trajetória do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho

O presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) e prefeito de Jaboti, Régis William, fez um reconhecimento público à trajetória e ao trabalho do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho. Na última semana, o prefeito destacou a dedicação e o profissionalismo da corporação, que celebrou 40 anos de serviços prestados à comunidade. Ao longo de sua história, a unidade desempenhou um papel fundamental no atendimento à população, prestando auxílio em diversas situações de emergência.

Atualmente, o Corpo de Bombeiros de Jacarezinho é responsável pelo atendimento de quatro municípios: Jacarezinho, Cambará, Ribeirão Claro e Carlópolis. Em sua atuação diária, a corporação se destaca pela rapidez e eficiência, realizando cerca de 30 mil atendimentos ao longo de quatro anos. A unidade tem sido um pilar de suporte para a segurança e bem-estar da população, com um desempenho notável nas situações de urgência.

Régis William, em sua fala, enfatizou a importância do trabalho do Corpo de Bombeiros na região, ressaltando que a corporação, ao longo dessas quatro décadas, contribuiu significativamente para a segurança e qualidade de vida dos moradores dos municípios atendidos. A atuação da unidade é um exemplo de comprometimento e entrega, proporcionando serviços essenciais para a população, seja no combate a incêndios, resgates ou outras situações de risco.

O Corpo de Bombeiros de Jacarezinho continua a desempenhar sua missão com excelência, destacando-se pela capacidade de resposta e pela constante preparação de seus profissionais para garantir a segurança da comunidade local e regional.