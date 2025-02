Mulher morre vítima de dengue no Norte Pioneiro

Uma moradora de Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, faleceu em decorrência de complicações causadas pela dengue. O caso foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e acende o alerta para o avanço da doença no estado, que já soma mais de 200 mil notificações e 149 mortes confirmadas em 2024.

A vítima, uma mulher de 43 anos, não teve a identidade divulgada. Ela foi diagnosticada com dengue e não resistiu às complicações da doença. O caso ocorre em um momento em que o Paraná enfrenta um aumento expressivo no número de diagnósticos de dengue, com mais de 200 mil notificações e 149 mortes confirmadas até o momento.

Carlópolis, cidade onde a moradora vivia, está entre os municípios paranaenses que registram casos da doença. A Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância de medidas preventivas, como a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e a busca por atendimento médico aos primeiros sintomas, que incluem febre alta, dores musculares e manchas vermelhas na pele.

A morte em Carlópolis reforça a necessidade de conscientização e combate à dengue no Paraná. A população deve redobrar os cuidados para evitar a proliferação do mosquito e procurar unidades de saúde ao apresentar sintomas da doença.