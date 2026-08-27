Gangorra climática aumenta casos de viroses e doenças respiratórias no Norte Pioneiro

Mudanças bruscas e constantes nas temperaturas têm causado doenças como gripes e resfriados, além de viroses com vômitos e diarreias

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
27/08/2026 às 14h45
Gangorra climática aumenta casos de viroses e doenças respiratórias no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Calor durante o dia, frio nas madrugadas, chuva em alguns momentos e períodos de tempo seco em outros. Nas últimas semanas, moradores do Norte Pioneiro do Paraná têm enfrentado uma verdadeira gangorra climática, com mudanças bruscas de temperatura em curtos intervalos de tempo. Em algumas regiões do Estado, os termômetros passaram de mais de 30°C para menos de 10°C em poucos dias com a chegada de frentes frias após períodos de veranico. Isso tem impactado diretamente na saúde das pessoas com aumento nos casos de viroses e doenças respiratórias.

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As oscilações são características da transição entre o inverno e a primavera, mas especialistas alertam que esse cenário exige atenção à saúde. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), variações acentuadas de temperatura, associadas à baixa umidade do ar e às mudanças nas condições atmosféricas, favorecem o aumento da circulação de vírus e o surgimento de doenças respiratórias e alergias.

Entre os problemas mais comuns nesta época estão gripe, resfriado, Covid-19, sinusite, rinite, bronquite, asma e pneumonia. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas repentinas.

Além dos quadros respiratórios, muitas pessoas relatam aumento de episódios de viroses acompanhadas por vômitos, diarreia, náuseas e dores abdominais. Embora a mudança de temperatura não seja a causa direta dessas doenças, o enfraquecimento das defesas do organismo e a maior circulação de vírus contribuem para o aumento dos casos. Ambientes fechados, contato próximo entre pessoas e hábitos inadequados de higiene também favorecem a transmissão.

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Outro fator que chama a atenção é a alternância entre períodos secos e chuvosos. O ar seco provoca irritação das vias respiratórias e ressecamento das mucosas, enquanto a elevação da umidade pode favorecer alergias e agravar sintomas em pessoas que já possuem doenças respiratórias.

Para reduzir os riscos, profissionais da saúde orientam manter a hidratação adequada, alimentar-se de forma equilibrada, higienizar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados e evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas de doenças respiratórias. A vacinação contra gripe e Covid-19 também continua sendo uma das principais formas de proteção contra complicações e casos graves.

Com a previsão de continuidade das variações climáticas e da ocorrência de novas frentes frias intercaladas com períodos mais quentes, autoridades de saúde recomendam atenção redobrada aos sintomas e aos cuidados preventivos, especialmente entre os grupos considerados de maior risco.

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