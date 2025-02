Ribeirão do Pinhal intensifica ações de combate à dengue

Nos últimos dias, a Secretaria de Saúde de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro, tem intensificado as ações de combate à dengue no município. Com orientações, limpezas de bairros e alertas, a cidade tem trabalhado para eliminar os criadouros e garantir maior segurança para a saúde dos moradores.

Realizando ações em parceria com as secretarias do Meio Ambiente, Obras, Transporte e Viação, a Saúde do município está realizando orientações à população, além da entrega de sacos plásticos que os agentes de endemias e ACS estão realizando para que a população auxilie na coleta de materiais.

Além das ações que já estão sendo realizadas na cidade, a Saúde informa que no próximo fim de semana será realizada uma limpeza intensificada na região da Vila Almeida e no Centro do município. Segundo a secretária de Saúde da cidade, Deiziane Escarabel, a luta contra a dengue é um assunto de seriedade, e requer o auxílio da população.

“Não podemos perder vidas para o mosquito, é coisa séria, se todos fizerem sua parte, juntos venceremos”, enfatizou. Além de Deiziane, a Enfermeira da Epidemologia, Zeni de Campos, ressaltou que caso a população perceba sintomas iniciais da dengue, é importante procurar as Unidades Básicas de Saúde.

“É importante que a população procure as Unidades Básicas de Saúde da sua região no início dos sintomas, para que sejam conduzidos da melhor forma, evitando complicações”, ressaltou a enfermeira.

Contudo, a luta em combate à dengue em Ribeirão do Pinhal é um compromisso de todos, que devem cuidar para que novos criadouros não sejam produzidos a partir de lixos e entulhos descartados de maneira inadequada. Com estas ações, a Saúde reforça seu compromisso para com a saúde da população.