Santo Antônio da Platina realiza evento de capacitação para motoristas da saúde

No último sábado (15), a Secretaria de Saúde de Santo Antônio da Platina promoveu a Capacitação de Motoristas do Transporte de Pacientes. O evento foi realizado no prédio do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, oferecendo um lugar amplo e moderno para as instruções desenvolvidas durante a ação.

A programação teve início às 8h30 e contou com uma série de palestras. A primeira abordagem ficou a cargo da enfermeira pós-graduada em Urgência e Emergência, Josiane Aparecida Teixeira. Em seguida, o instrutor Leandro Spitzer apresentou o Projeto Escola de Motoristas. O policial rodoviário federal Murilo Nery discorreu sobre "Conscientização e Direção Defensiva". Encerrando a manhã de atividades, Leonísio Antônio da Silva ministrou uma palestra motivacional.

O evento contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Adriana Cristina Mendes de Almeida, do secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Eraldo Alves da Silva, e dos vereadores Odemir Jacob (União Brasil) e Fábio Henrique da Silva Galdino (PSDB). Também participaram diretores municipais, motoristas da Saúde e funcionários do Sest/Senat.

De acordo com a secretária Adriana, esta capacitação foi a primeira de um ciclo que acontecerá a cada dois meses, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os encontros abordarão temas como primeiros socorros, direção defensiva, saúde ocupacional, segurança no trabalho e humanização no atendimento.

"Nosso objetivo consiste em aprimorar o conhecimento dos nossos servidores para melhor atender os usuários e realizar o trabalho com segurança e responsabilidade", destacou Adriana. Segundo ela, a iniciativa faz parte das propostas do prefeito Gil Martins, que incentiva a melhoria dos serviços prestados à população.