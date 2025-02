Sensação térmica passa de 45°C no Norte Pioneiro e calor vai continuar aumentando

Nos últimos dias, a região do Norte Pioneiro do Paraná vive uma onda de extremo calor. Com temperaturas elevadas desde a última quarta-feira (12), o pico do calor extremo se deu na última segunda-feira (17), quando algumas cidades registraram temperaturas acima de 36°C e sensação térmica de 45°C.

Por volta das 09h00 da última segunda-feira, algumas cidades já registravam temperaturas acima dos 30°C e sensação térmica ainda mais alta. Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, a temperatura chegou a cerca de 35°C, com sensação térmica de 39°C durante a tarde. Mas isso ainda foi pouco perto de outras cidades da região.

Na cidade de Jacarezinho, a temperatura máxima registrada na última segunda-feira, foi de 36,4°C, além da sensação térmica na cidade que chegou a 45°C. Na cidade de Cambará, a temperatura também foi alta, tendo como máxima 36,7°C e sensação térmica que também ficou em cerca de 45°C.

Além das temperaturas elevadas previstas para os próximos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas para a região do Norte Pioneiro, para tempestades e chuvas intensas até a próxima quarta-feira (19).

De acordo com os alertas emitidos pelo Instituto, há possibilidade que chova até 30 milímetros por hora e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Ambos os alertas apresentam as mesmas características, reforçando a possibilidade de que a região sofra com tempestades intensas nas próximas horas.