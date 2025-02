Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Siqueira Campos

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (16) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h30 e envolveu um automóvel VW/Gol e uma motocicleta Honda CG 160. Conforme os relatos colhidos no local, o condutor foi atravessar a rodovia e não percebeu a presença da motocicleta havendo uma colisão.

Com o impacto, dois jovens com idades de 25 e 27 anos que estavam na moto ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital para receber atendimento médico. O motorista do Gol não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

Frente aos fatos, a PRE tomou as providências cabíveis ao caso.