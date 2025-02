Siqueira Campos inicia preparos para o quarto Festival de Inverno

A cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, já deu início aos preparativos do 4º Festival de Inverno, evento que celebra a gastronomia e a cultura local. O festival acontecerá no dia cinco de julho, mas as preparações já começaram e o evento promete repetir o sucesso dos anos anteriores, trazendo atrações culturais, concursos e ações solidárias para a comunidade siqueirense.

Continua após a publicidade

Com sua primeira edição realizada no ano de 2022, o Festival de Inverno de Siqueira Campos foi criado com o intuito de homenagear os pasteleiros e pamonheiros locais e tem como destaque os concursos gastronômicos que elegem a melhor pamonha e o melhor pastel de polvilho.

Concurso de melhor pamonha e pastel de polvilho é destaque do Festival. Foto: Divulgação

Continua após a publicidade

Assim como nas edições anteriores, o festival, idealizado pelo Departamento de Cultura em parceria com o Departamento de Agricultura e o IDR Paraná, contará com diversas apresentações artísticas, incluindo a Banda Municipal, a Orquestra de Viola e o Coral Municipal. Além disso, o evento contará com exibições de Dança Gaúcha e da Quadrilha Maluca que, junto aos concursos gastronômicos e outras surpresas que estão sendo idealizadas para o evento, prometem agitar a cidade em um momento de celebração à cultura.

Outras atrações anunciadas pela organização do evento, e que prometem agitar o evento, são os sorteios e o tradicional bingo, cujos valores para participação e de premiação ainda não foram divulgados. Contudo, segundo informações da organização do evento, o evento ainda unirá a gastronomia e a cultura à solidariedade com arrecadações para uma instituição do município.

Conforme explica o Diretor de Cultura de Siqueira Campos, Flávio Mello, para participar dos sorteios, os interessados devem levar um quilo de alimento não perecível ou uma peça de roupa de inverno, itens que serão doados para a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) de Siqueira Campos.

Além disso, o diretor também explica que as inscrições para participar do evento, tanto do concurso gastronômico em ambas as modalidades ou das apresentações culturais estarão abertas apenas a partir do início do mês de março, mas caso haja interesse em garantir sua participação anteriormente, os interessados devem comparecer no Departamento de Cultura para mais informações.

Contudo, vale ressaltar que algumas peculiaridades sobre o evento poderão ser redefinidas com o passar dos meses, já que o festival deste ano ainda está sob avaliações e análises da organização, que busca realizar o melhor para o entretenimento da população.

Com uma programação diversificada e um forte caráter social, o Festival de Inverno se firma como um dos principais eventos culturais do município. A expectativa é que esta edição supere as anteriores, trazendo ainda mais atrações e engajamento da comunidade.