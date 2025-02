Em meio à onda de calor extremo, Norte Pioneiro entra em alerta para tempestades fortes

Nos últimos dias, o Norte Pioneiro do Paraná tem vivido um clima hostil de calor intenso. Temperaturas acima de 32°C se tornaram comuns nos últimos dias, preocupando muitos moradores. Além das temperaturas extremas que tem afetado a maioria das cidades da região, um novo alerta climático pode ser preocupante para os moradores, já que a região se encontra em alerta para tempestades fortes nas próximas 20 horas.

Cerca de uma semana atrás, na última terça-feira (11), foi emitido um alerta para o Norte Pioneiro sobre uma forte onda de calor que poderia atingir a região nos próximos dias. Confirmando as previsões, a onda de calor chegou nas cidades da região, afetando muitos moradores e, além disso, na manhã desta segunda-feira (17), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para a região, informando que, nas próximas horas, as cidades do Norte Pioneiro estão suscetíveis a registrar tempestades fortes e chuvas intensas.

De acordo com as informações divulgadas pelo Instituto, a região pode registrar chuvas de até 30 milímetros por hora, ou 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem chegar até 60 quilômetros por hora. Além da chuva e ventos fortes, o INMET também alerta sobre a possibilidade de queda de granizo em algumas cidades.

COMO O CALOR EXTREMO INFLUENCIA NAS TEMPESTADES

De acordo com uma publicação realizada pelo portal Nações Unidas, conforme as temperaturas aumentam, mais umidade evapora, agravando chuvas e inundações extremas, além de causar tempestades destrutivas dependendo da elevação da temperatura.

Além disso, a pesquisa do portal também aponta que a frequência e a dimensão das tempestades tropicais também são afetadas pelo aquecimento do oceano. Ciclones, furacões e tufões se alimentam da água quente na superfície do oceano. Com frequência, essas tempestades destroem casas e comunidades, causando mortes e enormes perdas econômicas.

COMO ESTÁ A TEMPERATURA NA REGIÃO?

Desde o início da última semana, o Norte Pioneiro tem registrado temperaturas mais elevadas. Na manhã desta segunda-feira (17), por exemplo, a reportagem da Folha analisou que, por volta das 09h00, a temperatura estava entre 25°C e 27°C, com sensação térmica de 34°C, na cidade de Wenceslau Braz.

Já no período da tarde, por volta das 13h30, a reportagem observou que as previsões indicam temperatura de aproximadamente 35°C, com sensação térmica de 39°C. Além disso, as previsões indicam que, para a cidade de Wenceslau Braz, a tendência é que a temperatura suba até as 17h00, começando a abaixar já no período da noite, podendo chegar a 22°C na madrugada da próxima terça-feira (18).