Adolescente de bicicleta é atropelada por carro em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito do tipo atropelamento deixou uma adolescente ferida no início da tarde desta sexta-feira (14) em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A vítima estava em uma bicicleta que foi atingida por um carro.

Continua após a publicidade

A situação aconteceu na esquina das ruas João Abraão Faiad com a Rua Piedade, em frente ao prédio da rádio. Uma câmera de vigilância registrou a situação. Um automóvel GM Celta seguia pela rua João Abraão Faiad sentido Centro e realizou uma conversão a direita para acessar a Rua Piedade, momento em que o motorista foi surpreendido pela adolescente que seguia de bicicleta pela calçada e atravessou em frente ao veículo não sendo possível evitar a colisão.

As cenas são fortes e a menina foi ejetada da bicicleta ao sofrer o impacto. A menor foi arremessada contra o chão e o veículo passou por cima da bicicleta. A jovem que tem aproximadamente 15 anos foi socorrida pela equipe da secretaria municipal de Saúde e encaminhada ao hospital de Caridade São Sebastião. Em seguida, transferida para um hospital em Ponta Grossa com escoriações e suspeita de fraturas. A princípio, apesar do susto felizmente não há risco a vida da vítima.