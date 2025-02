Cidade do Norte Pioneiro pode bater recorde de temperatura máxima neste fim de semana

Na última terça-feira (11), a cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, atingiu um novo recorde de temperatura máxima no ano de 2025. A cidade, que é conhecida por ter uma das temperaturas mais altas da região, pode quebrar e estabelecer um novo recorde novamente no próximo fim de semana.

Continua após a publicidade

De acordo com informações divulgadas pela Agência Estadual de Notícias (AEN), seis cidades do Estado atingiram um novo recorde de temperatura máxima neste ano e, entre elas, a cidade de Santo Antônio da Platina, que atingiu a temperatura máxima de 33,2°C na última terça-feira. Contudo, dois dias depois de alcançar a temperatura mais elevada deste ano, uma notícia pode mudar o recorde da cidade.

Nesta quinta-feira (13), a reportagem da Folha realizou uma apuração das previsões para a região durante o próximo fim de semana e, segundo as informações coletadas pela reportagem, a cidade de Santo Antônio da Platina pode alcançar um novo recorde de temperatura máxima no próximo domingo (16).

Continua após a publicidade

Segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o próximo domingo no município pode ultrapassar o novo recorde alcançado. Conforme dizem as previsões, a temperatura durante o dia deve ultrapassar os 32°C, sendo que a temperatura máxima durante o dia ainda não foi divulgada pelo Instituto, mas a informação é que pode ultrapassar o recorde estabelecido.

Além das previsões do Instituo, na última terça-feira (11), foi emitido um alerta para toda a região do Norte Pioneiro, informando que a região está sob riscos de sofrer uma onda de calor intenso e também de tempestades nos próximos dias. Segundo as previsões, cidades da região podem alcançar até 5°C acima da média histórica, o que deixa a cidade de Santo Antônio da Platina ainda mais suscetível a alcançar seu novo recorde deste ano.