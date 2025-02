Sensei de Siqueira Campos é convocado como novo técnico da Seleção Paranaense de Karatê

No último sábado (08), a cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, festejou a convocação do Sensei José Carlos Machado Batya, mais conhecido como Batiá para ser o novo técnico da Seleção Paranaense FEPIK de Karatê. Sensei há cerca de 40 anos, José Carlos se prepara para uma nova etapa em sua carreira, liderando a equipe paranaense em busca de novos títulos em sua carreira profissional.

“O começo dos treinos está marcado para o final deste mês na cidade de Cascavel e nosso primeiro campeonato juntos será a Copa Brasil, que será realizada em maio na cidade de Ibirapuera, estado de São Paulo”, comentou o Sensei.

Nascido e crescido na cidade de Siqueira Campos, José Carlos Machado Batya ingressou no mundo do Karatê durante sua juventude, treinando com o Sensei Tadakazu Uehara que veio direto do Japão trazendo o estilo Wado-Ryu para o Brasil. “Quando ele começou a ensinar, eu fiquei muito admirado e encantado por esse estilo de arte marcial e comecei a frequentar as aulas. Eu tinha 19 anos quando comecei”, contou o sensei.

José Carlos começou a dar aulas em 1982 e, em 1988 se tornou Sensei de Wado-Ryu. Foto: Arquivo Pessoal

Anos depois, em 1982, José Carlos começou a dar aulas de Karatê na cidade e, em 1988, conquistou o título de Sensei, dando continuidade aos ensinamentos de seu antigo Sensei, ensinando o estilo Wado-Ryu para seus alunos, estilo esse que garantiu diversos títulos para sua carreira.

“Em 1982 eu comecei a ensinar o estilo Wado-Ryu aqui na cidade. Em 1988, eu me tornei Sensei na modalidade, que me rendeu diversos títulos”, comentou. José Carlos venceu duas vezes consecutivas um dos maiores campeonatos de Karatê do país. “Sou bi campeão brasileiro do Wado-Ryu, venci a competição em 2015 e 2016 também”, disse o sensei.

Além de ter sido campeão brasileiro da modalidade em duas competições consecutivas, José Carlos está entre os maiores lutadores do estilo no Brasil. “Sou faixa preta 7 Dan, sendo o segundo mais graduado do estilo no país, e isso é algo de grande importância e responsabilidade dentro do mundo do Karatê”, afirmou.

José, que é diretor técnico-geral do estilo Wado-Ryu Kii Kuu Kai internacional no Paraná, agora se prepara para uma nova etapa em sua carreira, a Seleção Paranaense de Karatê. No último sábado, o Sensei foi convocado para ser o técnico da Seleção e aceitou, sabendo a responsabilidade que carregará. “Eles me ligaram no sábado à tarde, mas eu parei e pensei um pouco antes de assumir uma responsabilidade tão grande como esta”, enfatizou.

Apesar de ainda não ter treinado os atletas da Seleção ainda, José Carlos sabe que a força que o Karatê Paranaense representa. “Ainda não treinei os atletas convocados, mas o Paraná é muito forte neste esporte”, afirmou convicto de que o Estado representa uma grande potência do Karatê brasileiro.

Tendo em vista seu primeiro campeonato com a Seleção Paranaense marcado para maio, os treinos junto aos atletas devem começar ainda neste mês. “O começo dos treinos está marcado para o final deste mês na cidade de Cascavel e nosso primeiro campeonato juntos será a Copa Brasil, que será realizada em maio na cidade de Ibirapuera, estado de São Paulo”, comentou.