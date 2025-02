Prefeitura de Jaguariaíva reforma Unidades Básicas de Saúde da zona rural

A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, está promovendo reformas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) da zona rural do município. O objetivo é proporcionar um ambiente mais adequado e acolhedor para os usuários e profissionais da saúde.

As reformas incluem reparos nas estruturas das unidades, como correção de paredes, calçadas e revestimentos. Além disso, estão sendo substituídas portas de entrada e janelas, realizada manutenção nas instalações hidráulicas e elétricas, além de pintura geral. O trabalho também contempla a limpeza e roçada dos arredores, garantindo a conservação e o bom estado de todas as UBSs.

No primeiro mês de trabalho, as unidades localizadas nas localidades do Gentio, Morro Azul, Jangai, Lanças e Cachoeira já passaram por melhorias. A administração municipal informou que as reformas seguirão para outras unidades, contemplando também as UBS’s rurais do Cerrado da Roseira, Cadeado e Espigão Alto.

A ação faz parte do esforço da gestão municipal para melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população rural, proporcionando instalações mais funcionais e confortáveis. As reformas visam atender tanto as necessidades de infraestrutura quanto as demandas de acessibilidade e segurança dos usuários.

A Prefeitura de Jaguariaíva continua com o cronograma de melhorias nas UBSs da zona rural, com a previsão de concluir as reformas nas demais unidades ao longo deste ano.