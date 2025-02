Ribeirão do Pinhal abre PSS para estagiários com salários de até R$ 800

Foto: Prefeitura de Ribeirão do Pinhal

A prefeitura de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro, anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS), voltado para a seleção de estagiários para preencher vagas de estágio curricular. O edital, que oferece oportunidades para estudantes de diversas áreas, foi divulgado nesta terça-feira (11), mas as inscrições estarão abertas a partir da próxima quarta-feira (12) e devem ser realizadas online.

O Processo Seletivo busca preencher vagas de estágio em diversas áreas, oferecendo oportunidades para estagiários em diferentes níveis de formação, separados por Nível Superior, que se refere à cursos específicos, Nível Médio, Nível Integrado e Nível Subsequente.

Para participar do PSS, no Nível Superior, os interessados devem estar inscritos em cursos técnicos, como Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia de Software, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social, entre outros.

Já para participar como Nível Médio, o requisito é cursar o Ensino Médio, enquanto o Nível Integrando é específico para quem cursa Formação de Docentes. Já o Nível Subsequente apresenta oportunidades para os cursantes de Técnico em Enfermagem.

Os pagamentos variam entre R$600,00 e R$800,00, dependendo do nível de curso do interessado, além de um auxílio-transporte de R$15,00 que será igual para todos os níveis. Para o Nível Superior, o pagamento será de R$800,00, enquanto os demais receberão R$600,00.

Contudo, os interessados realizarão o PSS e, aqueles que forem selecionados desenvolverão suas atividades nas Secretarias e Departamentos da Administração Pública do município. A carga horária do estágio será de 20 horas semanais para estudantes de Nível Integrado, Nível Médio e Nível Subsequente e, de 30 horas semanais para estudantes de Nível Superior (Graduação).

Aqueles que se interessarem em participar do PSS devem realizar sua inscrição de forma online entre os dias 12 e 21 de fevereiro a partir do link https://www.ribeiraodopinhal.pr.gov.br/concursos-publicos, onde o edital completo também estará à disposição dos candidatos interessados para quaisquer outras dúvidas relacionadas ao PSS.