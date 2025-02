Acidente mata motorista em rodovia do Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (09) tirou a vida de um homem na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um automóvel e um caminhão. Segundo os dados colhidos no local, um homem de 30 anos dirigia um Fiat Pálio que colidiu contra a traseira do caminhão. Com a violência do impacto, a vítima não resistiu e veio a óbito.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando atendimento a vítima que ficou presa às ferragens. O corpo do homem foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). O caminhoneiro não se feriu.

Continua após a publicidade

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.