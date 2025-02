Produtores rurais de Jaboti vão receber treinamento para emissão da nota fiscal eletrônica

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Jaboti realizará um treinamento voltado para os produtores rurais do município sobre a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que passará a ser obrigatória no Estado do Paraná a partir deste ano. A exigência é fruto de uma normativa da Receita Estadual e do Governo do Paraná, com o objetivo de modernizar e facilitar o processo de fiscalização e controle das atividades agrícolas no estado.

Segundo as especificações da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e da Receita Estadual, a partir do segundo semestre deste ano, a NFP-e será exigida nas operações internas de produtores rurais que tiveram receita bruta acima de R$ 360 mil em 2023 ou 2024 e também nas operações interestaduais, independentemente do valor. Para as demais operações praticadas por produtores rurais, o uso da nota eletrônica será obrigatório somente a partir de 5 de janeiro de 2026.

Portanto, os produtores rurais de Jaboti passarão por um treinamento voltado para a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que buscará sanar todas as dúvidas e deixar os produtores prontos para a emissão da nota, que deve acontecer em julho e todos aqueles que estiverem dentro das exigências da Receita Estadual deverão, obrigatoriamente, emitir a nota.

O treinamento será realizado na próxima quinta-feira (13), entre as 08h00 às 17h00, na Chácara Dr. João, localizada no município de Jaboti. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre o processo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica, suas vantagens e os procedimentos necessários para garantir a conformidade com as novas obrigações fiscais.

Com isso, a cidade de Jaboti busca integrar os produtores rurais às novas modernidades aplicadas pelo Governo do Estado afim de registrar transações que envolvam a circulação de mercadorias para fins fiscais.