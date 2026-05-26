Jaboti reforça a proteção de crianças e adolescentes nas escolas do município

Redação - Folha Extra

JABOTI - Como parte das atividades do Maio Laranja, a equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Jaboti, no Norte Pioneiro, realizou uma série de orientações em instituições de ensino do município sobre a proteção de crianças e adolescentes. As ações contaram com a participação da assistente social Rafaela e da psicóloga Rayana, que estiveram presentes na Escola Municipal Maria Lenira e em outras unidades escolares.

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Durante os encontros com profissionais da educação, foram abordadas estratégias de identificação e encaminhamento de situações de violência envolvendo crianças e adolescentes. A equipe destacou a importância da comunicação de qualquer suspeita ou denúncia, ressaltando o papel da rede de proteção na garantia de direitos e na interrupção de possíveis casos de violação.

As orientações também trataram dos impactos da violência no desenvolvimento emocional, social e escolar de crianças e adolescentes. Segundo os profissionais envolvidos, situações de violência podem comprometer o desempenho escolar, o convívio social e o bem-estar psicológico das vítimas, reforçando a necessidade de atenção contínua por parte da comunidade escolar e dos serviços públicos.

As ações do Maio Laranja no município integram um conjunto de iniciativas voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. O trabalho realizado pelo CRAS enfatiza a articulação entre diferentes setores da rede de proteção, incluindo assistência social, educação, saúde e Conselho Tutelar.

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De acordo com as orientações apresentadas durante as atividades, a atuação conjunta entre escola e serviços da rede é considerada essencial para o acolhimento e encaminhamento adequado dos casos identificados. O fluxo de atendimento inclui escuta qualificada, registro de ocorrências e encaminhamento para os órgãos responsáveis.

As atividades seguem sendo desenvolvidas em diferentes instituições de ensino do município ao longo do mês, com foco na orientação de profissionais da educação e no fortalecimento das ações preventivas relacionadas à proteção integral de crianças e adolescentes.