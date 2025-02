Jaguariaíva promove ações de cuidados com a saúde para população

A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio de uma ação conjunta das Secretarias de Habitação e de Saúde, promoveu uma série de atendimentos de saúde para a população do município nos últimos dias. A iniciativa teve como foco principal o apoio aos moradores do Condomínio do Idoso e à comunidade do bairro Cachoeira, na zona rural.

Na última semana, os moradores do Condomínio do Idoso receberam uma atenção especial com a realização de testes de glicemia, aferição de pressão arterial e orientações sobre consultas médicas. Os serviços foram realizados por profissionais da UBS Domingos Cunha, e essa ação se insere no processo de acompanhamento contínuo oferecido pelo município. A Secretaria de Habitação tem como objetivo promover esse tipo de ação periodicamente, oferecendo suporte à saúde e bem-estar dos idosos residentes no condomínio.

Já no sábado (08), a ação de saúde se estendeu até a zona rural, no bairro Cachoeira, onde a Prefeitura realizou um intenso dia de atendimentos. Ao todo, foram realizados 65 atendimentos de enfermagem, 57 consultas médicas, abrangendo clínica médica e ginecologia, e 18 atendimentos odontológicos, com 147 procedimentos realizados. Além disso, 12 exames de glicemia foram feitos, assim como quatro coletas de preventivos do colo do útero, 11 administrações de medicamentos injetáveis, e uma solicitação de mamografia. Também foi realizado um curativo, e exames como eletrocardiograma, ultrassonografia, exames laboratoriais e raio-X foram agendados para os pacientes.

O atendimento jurídico também esteve presente, proporcionando assistência adicional à comunidade local. A presença do prefeito José Sloboda e do vice-prefeito Reginaldo Cheirubim no evento demonstrou o apoio das autoridades municipais a essas iniciativas de saúde.

Ainda no bairro Cachoeira, a UBS local passou por um processo de revitalização nos últimos dias. A unidade recebeu serviços de manutenção na rede elétrica, troca de torneiras e vidros, além de uma nova pintura, melhorando o ambiente para o atendimento à população. A ação foi realizada pela Secretaria de Infraestrutura, com o intuito de garantir melhores condições de atendimento aos usuários.