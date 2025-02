Jaguariaíva abre inscrições para curso gratuito de cultivo de tomate

Em uma parceria entre o Sindicato Rural de Jaguariaíva e as Secretarias Municipais de Agropecuária e de Educação e Cultura, será realizado um curso gratuito de Cultura de Tomate, uma excelente oportunidade de qualificação profissional para os moradores da cidade.

O curso tem como objetivo capacitar os participantes nas técnicas de cultivo e manejo de tomate. Durante os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, e 6 e 7 de março, entre as 08h00 e 17h00, os interessados terão a chance de aprender com profissionais qualificados, em um ambiente focado no desenvolvimento das habilidades necessárias para a produção dessa hortaliça.

O curso será realizado na sede do Sindicato Rural de Jaguariaíva, e as inscrições já estão abertas no Departamento de Ensino Profissionalizante, sendo que estão disponíveis apenas 15 vagas para o curso. Além de adquirir conhecimentos práticos e teóricos, todos os participantes receberão um certificado de conclusão, válido para agregar ao currículo e para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar suas habilidades no setor agrícola.

A ação busca contribuir para o fortalecimento da agricultura local, promovendo o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de novas habilidades. Para quem tem interesse no cultivo de tomate ou deseja expandir seus conhecimentos na área, este curso é uma excelente oportunidade.

As inscrições podem ser feitas diretamente no Departamento de Ensino Profissionalizante, na rua Nicanor Soares, no Centro de Jaguariaíva, e os participantes deverão garantir suas vagas o quanto antes, já que o número de vagas é limitado. Mais informações sobre o curso podem ser encontradas através dos telefones (43) 3535-1400 ou (43) 98871-5903.