Homem é preso com porções de maconha em Wenceslau Braz

WENCESLAU BRAZ Há 3 horas Prefeito de Wenceslau Braz realiza live de prestação de contas nesta sexta-feira Live começará a partir das 20h00 e será transmitida pela página do prefeito no Facebook

NORTE PIONEIRO Há 1 dia Núcleo de Educação de Wenceslau Braz promove curso para merendeiras Evento contou com a participação de 80 merendeiras, que demonstraram grande interesse e empenho nas atividades realizadas

NORTE PIONEIRO Há 4 dias Final de semana tem prisões e apreensão de crack e êxtase em Wenceslau braz Polícia Militar desmontou ponto de tráfico e flagrou suspeitos com a droga sintética em duas situações distintas

ESTREIA MARCADA Há 1 semana Campeonato de Futsal em Wenceslau Braz tem data de estreia e times confirmados Competição vai começar no dia 3 de fevereiro; 16 equipes estão confirmadas e jogos acontecerão no Ginásio de Esportes Betão