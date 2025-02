Prefeito de Wenceslau Braz realiza live de prestação de contas nesta sexta-feira

Prefeito Luiz Carlos Vidal (Polaco) durante entrevista com a Folha Extra. Foto: Arquivo Folha Extra

Na noite desta sexta-feira (07), o prefeito de Wenceslau Braz, Luiz Carlos Vidal realizará uma live de prestação de contas, afim de esclarecer relações financeiras da prefeitura, assim como investimentos e para quais fins estão, e foram, utilizados os valores que entraram para a prefeitura até o momento.

Eleito no ano passado durante as Eleições Municipais de 2024, Luiz Carlos Vidal, mais conhecido na cidade como Polaco, realizará sua primeira live de prestação de contas para a comunidade brazense através de sua página do Facebook, Luiz Carlos Vidal (POLACO), a partir das 20h00.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito afirmou que, além da prestação de contas do município, haverá um espaço para que a população tire suas dúvidas e opine sobre assuntos diversos. “Faremos hoje nossa primeira Live de prestação de contas para nossa Comunidade Brazense. Então vamos juntos e venha diretamente ao vivo tirar suas dúvidas, dar sugestões e acompanhar tudo que está sendo feito”, afirmou o prefeito.

A prestação de contas é um procedimento pelo qual o responsável por órgãos e entidades municipais apresenta documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, demonstrando quais fins tiveram os recursos públicos.