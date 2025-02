Chuva dá trégua, mas deve voltar intensa neste fim de semana

Foi quase uma semana chovendo constantemente no Norte Pioneiro do Paraná, mas na última quinta-feira (06), a chuva deu uma trégua e o sol voltou a dominar o verão da região. Portanto, previsões apontam que o intervalo sem chuva na região deve acabar ainda nesta sexta-feira (07), já que a região está na lista das regiões em perigo de chuvas intensas até a manhã do próximo sábado (08).

Após cerca de 10 dias com chuva constante e intensa na região, além dos dias nublados e acinzentados pela presença da chuva intensa, o Norte Pioneiro deu um respiro na última quinta-feira e conta com sol intenso em diversas cidades nesta sexta-feira. Porém, a situação está prestes a voltar ao que se via no começo da semana, chuva, clima mais úmido e gélido.

De acordo com um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) na manhã desta sexta-feira, a região está em risco de chuvas intensas até a manhã do próximo sábado (08). Segundo as previsões, pode chover até 50mm durante as próximas horas, além de que ventos intensos podem atingir a região, registrando até 60km por hora.

Além das previsões do INMET, outras previsões apontam que a chuva intensa e até mesmo tempestades podem atingir a região até a próxima sexta-feira (14), com riscos de tempestades de raios e chuvas mais intensas previstas a partir da próxima quinta-feira (13).

Contudo, existe a possibilidade de que algumas cidades sofram menos impacto das previsões do que outras, mas o INMET alerta a todas as cidades para que a população se mantenha atenta e evite se abrigar, ou abrigar veículos, embaixo de árvores, postes de luz ou placas de propaganda, além de evitar utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o pico das chuvas.