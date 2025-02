Conheça Siqueira Campos: Uma cidade forte no turismo religioso e belezas naturais

Continuando com a série de matérias sobre o turismo na região do Norte Pioneiro do Paraná, a Folha chega hoje na cidade de Siqueira Campos, conhecida por ser um dos grandes potenciais turísticos da região, com fortes atrações voltadas para o turismo de natureza, histórico e, principalmente, para o turismo religioso.

Continua após a publicidade

"Siqueira Campos é um município de grande potencial turístico, integrando a Rota do Rosário com o Santuário Bom Jesus da Cana Verde, que atrai centenas de fiéis anualmente”, comentou Mara Sílvia de Mello Moraes, presidente da Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná (ATUNORPI).

Colonizado principalmente por famílias vindas do sul de Minas Gerais, o município tem uma população estimada em 19 mil habitantes e conta com 104 anos de emancipação política. Tendo seu nome em homenagem ao tenente Antônio Siqueira Campos, líder revolucionário do século 20, a cidade hoje tem sua sustentabilidade voltada para a agropecuária, com destaque para a produção de café, e para o setor industrial, sendo considerada uma cidade com alta taxa de empregabilidade na região.

Continua após a publicidade

Na cidade, a atração que mais se destaca é a religiosidade, principalmente pela devoção ao Senhor Bom Jesus da Cana Verde, que é o padroeiro do município e é homenageado anualmente em uma glamurosa festa que atrai desde fiéis da cidade até peregrinos de localidades mais distantes em um momento de adoração e conexão espiritual.

Santuário de Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Foto: Divulgação

Além da festa, a cidade também possui um Santuário em homenagem ao padroeiro, que, por ser construído em um ponto alto da cidade, além de servir como um local de reverência para os fiéis, proporciona uma visão esplendorosa da cidade.

"Siqueira Campos é um município de grande potencial turístico, integrando a Rota do Rosário com o Santuário Bom Jesus da Cana Verde, que atrai centenas de fiéis anualmente”, comentou Mara Sílvia de Mello Moraes, presidente da Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná (ATUNORPI).

A natureza da cidade também chama a atenção, e a proximidade com a Represa de Chavantes impulsiona o turismo local. Foto: Divulgação

A natureza da cidade também chama a atenção, e a proximidade com a Represa de Chavantes impulsiona o turismo local, em especial por lugares como a badalada prainha, ou como é popularmente conhecida, Alemoa, que fica no Distrito da Alemoa, a cerca de 30km da cidade.

“O município faz parte da Área Especial de Interesse Turístico “Angra Doce”, que preserva as belezas naturais dos municípios, e também abriga o Balneário da Alemôa, com uma charmosa praia de água doce, ideal para lazer e esportes náuticos”, completou Mara Sílvia.

O Museu Histórico de Siqueira Campos também está entre os lugares mais visitados do município. Foto: Divulgação

O Museu Histórico de Siqueira Campos também está entre os lugares mais visitados do município.

“Temos mais de mil obras entre obras de arte, mobiliária, eletrônicos e outros objetos históricos, além de um cervo gigantesco de fotografia com mais de cinco mil fotos da cidade. Além disso, o museu também conta com diversas alas temáticas, voltadas para o café, religião, sala indígena e diversas outras atrações”, comentou o diretor de cultura, Flávio Mello.

A Casa da Cultura também é uma das preservações municipais. Foto: Divulgação

Na cidade, a Casa da Cultura também é uma das preservações municipais. Siqueira Campos é uma das poucas cidades que mantém uma estrutura voltada para a cultura, com riquezas e acervo cultural encantadores sobre a história do município. Além disso, a cidade também preserva uma das casas dos imigrantes mineiros ao município, sendo considerada um dos registros históricos, chamadas de Casas dos Colonos.

Casa dos Colonos vista por dentro. Foto: Divulgação

A cidade também se destaca na região pela gastronomia. Utilizando produtos naturais e trabalhos do campo, a gastronomia da cidade é representada pelo Pastel de Polvilho, tombado como patrimônio histórico municipal. “Contudo, combinando turismo religioso, natureza e cultura, Siqueira Campos se destaca como um destino atrativo e encantador", destacou Mara Sílvia.