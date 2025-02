Homem fica em estado grave após ser atropelado por caminhão na BR-153

Um homem ficou ferido ao ser atropelado por um caminhão na tarde da quarta-feira (05). O acidente aconteceu na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo portal Tá no Site, a colisão entre o caminhão e o ciclista aconteceu na altura do km 42 no trevo de acesso a Vila Sete, próximo a passarela. Segundo relatos de testemunhas, o ciclista tentava atravessar a pista quando acabou sento atingido pelo caminhão Mercedes Benz que seguia pela rodovia.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e estiveram no local prestando os primeiros socorros a vítima que foi encaminhada ao hospital de Santo Antônio da Platina em estado grave. O motorista do caminhão não se feriu e permaneceu no local.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.