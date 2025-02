Presidente fala sobre primeiros trabalhos da Amunorpi em 2025

O Presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) e Prefeito de Jaboti, Régis William, destacou que o mês de janeiro de 2025 foi marcado por importantes iniciativas para fortalecer a região e buscar ações conjuntas entre os municípios. Em declarações recentes, o prefeito ressaltou a importância da união entre os gestores municipais para a definição de pautas em comum que favoreçam o crescimento e o desenvolvimento da região.

Na última semana, foi realizado um encontro entre os prefeitos e gestores locais para alinhar as prioridades do início de mandato. Durante o encontro, foram discutidos projetos e estratégias para atender as necessidades da população do Norte Pioneiro, com foco em melhorar a infraestrutura e promover ações de sustentabilidade e desenvolvimento regional.

Os municípios associados à AMUNORPI foram contemplados com recursos da ITAIPU Binacional, por meio de programas direcionados ao fortalecimento socioambiental. No decorrer do mês de janeiro, uma comitiva de representantes da região visitou o Centro de Recepção de Visitantes (CRV) da Usina de Itaipu, com o objetivo de conhecer mais sobre as iniciativas da empresa e explorar novas possibilidades de colaboração para o desenvolvimento dos municípios.

Além disso, foram lançados editais pela ITAIPU Binacional que destinam aproximadamente R$ 32 milhões a projetos nos seguintes quatro eixos: Manejo de Água e Solo, Saneamento Ambiental, Energia Renovável e Obras Sociais, Comunitárias e de Infraestrutura. Esses recursos visam apoiar ações voltadas para o aprimoramento da qualidade de vida nas cidades da região, com destaque para iniciativas voltadas à preservação ambiental, à melhoria do saneamento básico e ao desenvolvimento de energia limpa.

A parceria entre os municípios da AMUNORPI e a ITAIPU Binacional representa um avanço significativo para a região, proporcionando recursos financeiros essenciais para o desenvolvimento de projetos estratégicos. O foco da AMUNORPI é fortalecer a colaboração entre os gestores municipais para implementar soluções coletivas e alcançar objetivos comuns para o Norte Pioneiro.