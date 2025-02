Jaguariaíva promove evento pedagógico para professores da Rede Municipal

A Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), promoveu na última segunda-feira (03) a Jornada Pedagógica, evento destinado a professores, educadores e membros da equipe técnica da educação pública municipal. A programação aconteceu no Cine Teatro Valéria Luercy e teve como tema central “Educação que Cuida, Educação que Transforma!”.

A abertura do evento contou com a presença da secretária de Educação, Hercília Teixeira de Mello, e da diretora de Educação, Jeane Sales Vieira, além do prefeito José Sloboda e do vice-prefeito Reginaldo Cheirubim, que transmitiram suas mensagens de boas-vindas, reconhecimento e incentivo aos profissionais da educação.

Estiveram presentes também a primeira-dama, Cleia Sloboda, secretários municipais, vereadores, incluindo o presidente da Câmara, Dimas Alberto Faria Correa. A programação teve início com um momento de oração, conduzido pelo Pastor Diego Henrique, da igreja O Brasil para Cristo, que proporcionou reflexão espiritual para os participantes.

No período da manhã, a diretora de Educação, Jeane Sales Vieira, foi responsável pelas instruções internas e pelo planejamento das atividades pedagógicas. Já no período da tarde, os participantes foram conduzidos a um workshop com o arte-educador e terapeuta Renato Nadalini Aguiar, do projeto Expedição Sorriso. O workshop, que abordou o tema “Desenvolvendo seu Eu Criativo”, teve como objetivo incentivar a motivação e promover reflexões sobre o trabalho com as crianças, estimulando a criatividade dos educadores.

A Jornada Pedagógica marca o início do ano letivo para as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) de Jaguariaíva, que retomam suas atividades nesta quarta-feira (5). O evento reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização e capacitação dos profissionais da educação, visando sempre a melhoria no atendimento e no desenvolvimento dos alunos da rede pública municipal.