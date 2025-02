Governador participa da posse do deputado Alexandre Curi como presidente da Alep

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou, nesta segunda-feira (3), da posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado Alexandre Curi é o novo presidente da Casa, assumindo o posto no Legislativo Estadual para o biênio 2025-2026, no lugar de Ademar Traiano, que presidiu a Assembleia por 10 anos.

Continua após a publicidade

Além de Curi, a nova composição da Mesa Diretora conta ainda com os deputados Flávia Francischini, 1ª vice-presidente e a primeira mulher a ocupar o posto em 170 anos do Legislativo Estadual; Delegado Jacovós (2º vice-presidente), Moacyr Fadel (3º vice-presidente), Gugu Bueno (1º secretário), Maria Victoria (2ª secretária), Requião Filho (3º secretário), Alexandre Amaro (4º secretário) e Goura (5º secretário).

O novo presidente ressaltou que deve ampliar a parceria entre o Legislativo e o Executivo, que resultou em programas como o Asfalto Novo, Vida Nova, a construção de 300 creches nos municípios e o repasse de R$ 100 milhões a entidades socioassistenciais paranaenses. “No ano passado, devolvemos aos cofres públicos R$ 432 milhões economizados pela Assembleia, que foram aplicados integralmente nos municípios”, disse.

Continua após a publicidade

“Em parceria com o Governo do Estado, esses recursos foram alocados no Asfalto Novo Vida Nova, na construção de creches e outras ações, retornando em benefícios ao povo paranaense. Nossa meta para este ano é economizar meio bilhão de reais, com a redução de gastos e da burocracia, ajudando a financiar esses e outros programas”, destacou.

A Mesa Diretora é o órgão colegiado que dirige os trabalhos legislativos e administrativos da Casa. Conforme o Regimento Interno da Assembleia, sua composição observa a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. A escolha segue o Regimento Interno da Assembleia Legislativa e é feita por meio de votação nominal, utilizando-se o painel eletrônico de votação, sendo exigida a maioria absoluta de votos.

A direção da Casa de Leis foi definida em 11 de novembro, quando uma nova eleição manteve os nomes eleitos em agosto, na chapa "Fortalecimento e União do Poder Legislativo", com o então primeiro-secretário deputado Alexandre Curi escolhido por unanimidade como presidente. O pleito ocorreu após a aprovação de resolução interna anulando a decisão anterior e seguindo o entendimento da Procuradoria-Geral da República (PGR). A nova resolução define que a eleição seja convocada apenas a partir do dia 1º de novembro do segundo ano de cada legislatura.

Nesta segunda-feira, os deputados Jairo Tamura, Doutor Leônidas e Wilmar Reichemback assumiram suas cadeiras na Casa, com a mudança na composição do Legislativo após as eleições municipais. Eles eram suplentes dos então deputados e agora prefeitos de Campo Mourão, Douglas Fabrício; Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto; e Londrina, Tiago Amaral.