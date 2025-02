Presidente da Assembleia confirma presença na posse da nova diretoria da Amunorpi

O prefeito de Jaboti, Régis William, tomará posse como presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) no próximo dia 21 de fevereiro. A solenidade de posse ocorrerá com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), Alexandre Curi. A eleição de Régis William para o cargo aconteceu por aclamação durante uma reunião realizada em dezembro de 2024, na cidade de Jacarezinho. Ele assumirá a presidência da entidade com o compromisso de dar continuidade ao trabalho de fortalecimento da região.

Régis William terá ao seu lado como 1º vice-presidente o prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, e como 2º vice-presidente o prefeito de Pinhalão, Luiz Eduardo. Em seu pronunciamento, o novo presidente destacou a importância da união entre os gestores para o desenvolvimento do Norte Pioneiro. “Irei continuar o trabalho de fortalecimento em prol da nossa região. É muito importante a participação dos gestores para buscarmos projetos em comum que beneficiam a população”, afirmou.

Nos últimos anos, a AMUNORPI foi presidida por Luiz Henrique Germano, prefeito de Siqueira Campos, que conduziu a entidade por um período de significativas ações e eventos voltados à segurança pública, turismo, educação e saúde, entre outras áreas. Além disso, os três núcleos de educação que estão sob a abrangência da AMUNORPI se destacam entre os melhores do estado, com bons índices de qualidade no ensino.

Desde o início de 2025, a AMUNORPI já tem se mantido ativa, realizando reuniões e alinhando ações com os prefeitos da região. Uma das primeiras agendas de janeiro foi com os gestores municipais para discutir e planejar projetos conjuntos que possam beneficiar a população do Norte Pioneiro. A atuação da entidade segue focada na busca por soluções e recursos que atendam às necessidades das cidades que compõem a associação.