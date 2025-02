Prefeitura de Jaguariaíva entrega prêmios da Campanha “IPTU em Dia Dá Prêmios”

A Prefeitura de Jaguariaíva entregou nesta semana os prêmios em dinheiro da Campanha “IPTU em Dia Dá Prêmios”, referente ao sorteio realizado em dezembro de 2024. Os dez ganhadores receberam um total de R$ 100 mil em prêmios, sendo que cada um dos contemplados recebeu um depósito no valor de R$ 10 mil. A entrega ocorreu nesta quinta-feira (30), quando os vencedores foram recebidos pelo prefeito José Sloboda.

Os ganhadores do sorteio foram: Sirlei Maria Cordeiro (Cidade Alta), Ricardo Castanho Ortiz (Santa Cecília), Marcio Mazur (Jardim São Roque), José Lozeski Filho (Jardim São Roque), Marcos José Maria, Miriam Bercot dos Santos (Jardim Aldo Ribas), Lucileide Lima de Oliveira (Centro), Zilda do Amaral (Cidade Alta), Luciano Teixeira (Jardim Edith) e Dionizio Farias dos Santos (Vila Nova).

De acordo com o Departamento de Tributação e Fiscalização Tributária da prefeitura, a campanha tem alcançado bons resultados, contribuindo para o aumento da adimplência com o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Até a data do sorteio, 61,4% do valor total lançado para arrecadação foi quitado pelos contribuintes, representando um aumento de 8,7% em relação ao ano anterior.

A campanha visa incentivar os cidadãos a manterem o pagamento do IPTU em dia, oferecendo uma forma de recompensa através de prêmios em dinheiro. Os organizadores destacam a importância de ações como essa para melhorar a arrecadação do município, o que possibilita a execução de obras e serviços essenciais para a cidade.

A iniciativa tem se mostrado eficaz, não só incentivando o cumprimento das obrigações fiscais, mas também promovendo uma maior interação entre a Prefeitura e a população. A entrega dos prêmios é um reconhecimento ao esforço dos contribuintes que contribuíram para o desenvolvimento da cidade.