Motociclista sofre acidente ao atingir capivara e fica em estado grave

Um acidente de trânsito registrado na noite do domingo (02) deixou um motociclista gravemente ferido. A situação foi registrada na rodovia PR-439 no trecho que passa por Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h30 envolvendo uma motocicleta Honda CG 125 e uma capivara. Conforme os relatos colhidos pelos policiais, o homem de 32 anos seguia pela rodovia sentido ao entroncamento com a BR-153 quando foi surpreendido pelo animal. Com o impacto, a vítima sofreu uma queda.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local prestando atendimento a vítima que foi encaminhada ao hospital em estado grave.

A PRE tomou as providências cabíveis ao caso.