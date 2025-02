Shows do Verão Maior reúnem 1 milhão de pessoas; número ultrapassa temporada anterior

O Litoral do Paraná teve um fim de semana histórico: depois do cantor Luan Santana levar 164 mil pessoas ao delírio nas areias de Matinhos no sábado (1°), os shows do Verão Maior Paraná chegaram ao incrível número de mais de 1 milhão de público (são 1.111.000 até o momento). Além de Luan Santana, Jota Quest, Péricles, Alexandre Pires, César Menotti & Fabiano, entre outros artistas nacionais, já subiram ao palco e encantaram os fãs nos palcos principais montados em Caiobá e Pontal do Paraná.

O número já é superior ao da temporada passada. Ao todo, 825 mil pessoas compareceram aos 12 shows que aconteceram em Caiobá e 170 mil pessoas foram às 11 apresentações em Pontal do Paraná no começo de 2025.

Apenas entre sexta-feira e sábado (31 de janeiro a 1º de fevereiro), 304 mil pessoas passaram pelos palcos. Além do recordista de público, a banda de pagode Sorriso Maroto fez 107 mil pessoas dançarem ao som dos grandes sucessos da carreira, e os sertanejos Bruninho & Davi (12 mil pessoas) e João Neto & Frederico (21 mil pessoas) reuniram público animado em Pontal do Paraná.

Luan Santana é uma sensação no verão paranaense: ano passado o cantor já havia levado 136 mil pessoas na sua primeira participação no Verão Maior Paraná, mas foi superado em números pela cantora Simone Mendes, que levantou 152 mil pessoas, batendo o recorde de público da temporada 2023/2024.

Para a temporada 2024/2025, o anúncio oficial das atrações foi inovador e hipnotizou Curitiba: um show com 600 drones iluminou céu de Curitiba com os nomes dos artistas, avisando que haveria uma atração surpresa, que mais tarde seria confirmada como a segunda apresentação de Luan Santana no verão paranaense. A revelação do nome aconteceu apenas seis semanas depois do show de drones.

Os shows do Verão Maior Paraná começaram no dia 10 de janeiro, com as apresentações do Jota Quest em Matinhos e Péricles em Pontal do Paraná. O sambista Péricles, subiu ao palco duas vezes: foi a atração do palco montado em Caiobá no dia 11 de janeiro.

Desde então, diversos ritmos têm atraído multidões para o Litoral. No samba e no pagode, além do Sorriso Maroto, Alexandre Pires fez 67 mil pessoas cantarem em uma só voz sucessos dos anos 90 da época do Só Para Contrariar e de sua carreira solo. A banda Sambô, que toca sucessos do rock, pop e internacional no ritmo do samba, não deixou ninguém parado em Pontal do Paraná.

Mas é o sertanejo que tem levado o público ao delírio no Verão Maior Paraná 2024/2025. Desde o início dos shows, já passaram pelos palcos as duplas Matheus & Kauan; Guilherme & Santiago; Guilherme & Benuto; João Haroldo & Betinho; além dos cantores Gustavo Mioto e Loubet.

NOVOS RECORDES

Mas a temporada de shows do Verão Maior Paraná está longe de terminar, já que são 33 atrações. Com shows marcados até o dia 22 de fevereiro, grandes nomes da música brasileira ainda vão subir aos palcos. No próximo fim de semana, por exemplo, é a vez do sertanejo tomar conta, com apresentações dos veteranos Zezé di Camargo & Luciano, Michel Teló e Felipe Araújo.

VERÃO MAIOR PARANÁ

Toda a programação do Verão Maior Paraná pode ser conferida no site exclusivo do Governo do Paraná, o pr.gov.br/verao. Serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, além de grande programação esportiva nas arenas das praias do Litoral e na região Noroeste.