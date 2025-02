Final de semana tem prisões e apreensão de crack e êxtase em Wenceslau braz

A equipe da Polícia Militar realizou prisões e apreensões de drogas em duas situações distintas em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. As ocorrências foram registradas na última sexta-feira (31).

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela PM, a primeira situação aconteceu por volta das 17h30 em uma ação conjunta com a Polícia Civil. Conforme o boletim de ocorrência, policiais da Agência Local de Inteligência vinham monitorando um ponto de tráfico de drogas e, ao realizar a abordagem dos suspeitos, encontraram uma quantidade de crack. Um homem e uma mulher foram presos.

Em outra situação, os policiais realizaram a abordagem de suspeitos e encontraram três comprimidos de êxtase.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, os envolvidos e as drogas apreendidas foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.