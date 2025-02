Homem é encontrado morto com marcas de facadas pelo corpo em Arapoti

Um homem foi encontrado morto na noite da última sexta-feira (31) no município de Arapoti, nos Campos Gerais. De acordo com informações, a vítima apresentava ferimentos causados por facadas em seu corpo.

Continua após a publicidade

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h30 os policiais receberam um chamado para atendimento a uma ocorrência onde um homem havia sido encontrado ferido no meio da rua. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Antônio João da Silva Pinto, em um dos trevos de acesso a PR-092, para averiguar a situação.

No local, a equipe constatou que a vítima apresentava ferimentos no abdômen. Com isso, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar atendimento a vítima. Porém, os socorristas constataram que o homem estava em óbito e apresentava ferimentos causados possivelmente por golpes de faca.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência ao atendimento a ocorrência.

O caso deve ser investigado.