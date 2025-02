Nova diretoria da ACISC toma posse em Siqueira Campos com compromisso de fortalecer o comércio local

Na noite desta quarta-feira (29), a Casa da Cultura de Siqueira Campos, um dos complexos culturais mais ativos e completos do Norte Pioneiro, foi palco de um evento marcante: a posse da nova diretoria da ACISC (Associação Comercial e Industrial de Siqueira Campos). O empresário e jornalista Genesis Machado assumiu o cargo de presidente, enquanto Vera Lúcia Vilas Boas foi empossada como vice-presidente. O evento contou com a presença de autoridades estaduais, locais e membros da comunidade empresarial.

Meu compromisso com a ACISC é fortalecer ainda mais o nosso comércio e as nossas indústrias. Já temos projetos para, ao longo do ano, fomentar a economia siqueirense através de ações em parceria com todos os empresários.

A cerimônia de transição de poder foi conduzida de forma protocolar, com o empresário Fabiano Queiroz, presidente que deixa o cargo, passando a gestão para Genesis Machado. Em seu discurso, Genesis destacou o compromisso de fortalecer o comércio e a indústria local. "Meu compromisso com a ACISC é fortalecer ainda mais o nosso comércio e as nossas indústrias. Já temos projetos para, ao longo do ano, fomentar a economia siqueirense através de ações em parceria com todos os empresários", afirmou o novo presidente.

Em nome do nosso governador Ratinho Junior, parabenizo a gestão que deixa seu posto e desejo grande sucesso aos novos dirigentes que assumem esta importante instituição.

O evento também contou com a presença de Juarez Leal (Daio), coordenador da Casa Civil para o Norte Pioneiro, que representou o governador Ratinho Junior. Em seu pronunciamento, Leal parabenizou a gestão que deixou o cargo e desejou sucesso aos novos dirigentes. "Em nome do nosso governador Ratinho Junior, parabenizo a gestão que deixa seu posto e desejo grande sucesso aos novos dirigentes que assumem esta importante instituição", declarou.

A nova diretoria da ACISC está assim composta:

Presidente: Genesis Machado

Vice-Presidente: Vera Lúcia Vilas Boas

2º Vice-Presidente: Eliana Aparecida da Silva

Vice-Presidente para Assuntos de Finanças e Patrimônio: Rosenilda Ana da Silva

Vice-Presidente para Assuntos de Rede de Benefícios e Serviços: Claudemir Domingues da Silva

Vice-Presidente para Assuntos Jurídicos: Nelson Rodrigues

Secretária: Leandra Fiori Lopes Velasque

Conselho Fiscal:

Silvana Verchai Avilla

Lucio Paulo Ferreira de Andrade

Roberta Melo Damasceno de Oliveira

Suplentes do Conselho Fiscal:

Daniel da Silva Xavier

João Carlos Broqueti