Carreta desgovernada causa acidente com seis veículos na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na noite da terça-feira (28) por pouco não terminou em tragédia no município de Arapoti, nos Campos Gerais. Um caminhão desgovernado atingiu seis veículos na PR-092. Uma pessoa ficou ferida.

De acordo com a as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00 na altura do km 200 e envolveu uma carreta bitrem e outros seis veículos.

Conforme os dados colhidos pelos policiais, um homem de 50 anos conduzia a carreta no sentido Arapoti a Jaguariaíva quando acabou perdendo o controle do caminhão que, desgovernado, atingiu um caminhão Mercedes Benz, um VW Virtus, uma VW Saveiro, duas caminhonetes GM S10 e um GM Vectra.

Felizmente, apesar do susto e dos prejuízos apenas o condutor de uma das caminhonetes S10 teve ferimentos leves.

A situação causou a interdição do trânsito para a remoção dos veículos. A carreta estava carregada de soja e ficou atolada ao sair da rodovia, sendo removida posteriormente pelas equipes a concessionária que administra o trecho.

Além da PRE, equipes do Corpo de Bombeiros e da EPR Litoral Pioneiro também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.