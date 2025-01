Prefeitura de Jaguariaíva convoca beneficiários para retirar o cartão Comida Boa

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, iniciou a distribuição dos cartões do programa Cartão Comida Boa. A retirada dos cartões já está disponível nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Pedrinha e Primavera. Os beneficiários devem procurar a unidade mais próxima de sua residência para realizar a retirada.

Este benefício é destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social, que atendem aos critérios estabelecidos pelo Governo do Estado. O programa é voltado para aqueles que não recebem transferências de renda do Governo Federal, como o Bolsa Família, e possuem uma renda per capita de até R$ 218 mensais, além de estarem registrados no Cadastro Único (CadÚnico). O Cartão Comida Boa oferece R$ 80 mensais para a compra de alimentos em supermercados cadastrados.

A lista de beneficiários pode ser conferida no site da Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio do link https://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/ComidaBoa. A distribuição dos cartões tem como objetivo apoiar as famílias em situação de insegurança alimentar e garantir o acesso a alimentos essenciais.

Para mais informações sobre o programa e a retirada do cartão, os beneficiários devem procurar os CRAS Pedrinha ou Primavera, onde podem obter detalhes sobre o benefício e a forma de utilização do cartão.

O Cartão Comida Boa é uma das ações do Governo do Estado do Paraná para combater a fome e promover a segurança alimentar para as famílias mais vulneráveis.