Profissionais da Merenda Escolar recebem curso de aperfeiçoamento em Jaguariaíva

Para muitos pais que têm crianças alérgicas ou com intolerância a alguns alimentos a refeição fora de casa é uma preocupação constante. Visando atender esta demanda, a Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Educação e do Departamento de Merenda Escolar, está promovendo um curso especializado para capacitar merendeiras da rede municipal a prepararem refeições sem glúten e sem lactose. A iniciativa, que visa atender a demanda crescente de crianças com alergias alimentares, tem como parceiras o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural.

Continua após a publicidade

O curso, que ocorre nos dias 24 e 31 de janeiro, está sendo ministrado no Departamento de Ensino Profissionalizante e conta com a participação de 24 merendeiras. A capacitação combina teoria e prática, oferecendo conhecimentos fundamentais para a elaboração de receitas adaptadas às necessidades alimentares de crianças com restrições alimentares.

Durante as aulas, as participantes aprendem a utilizar farinhas alternativas ao trigo, como as de arroz e amêndoas, além de leites vegetais, como o de soja e coco, em substituição aos ingredientes tradicionais.

Além da aprendizagem sobre ingredientes alternativos, as merendeiras também recebem orientações sobre o manejo correto dos alimentos para evitar a contaminação cruzada, um fator crucial para a prevenção de reações alérgicas. A contaminação cruzada ocorre quando alimentos que contêm glúten ou lactose entram em contato com ingredientes livres dessas substâncias, colocando em risco a saúde das crianças que precisam de dietas restritivas.

A capacitação faz parte de uma série de ações da Prefeitura para melhorar a qualidade da alimentação nas escolas e garantir que todas as crianças tenham acesso a uma merenda escolar saudável e segura. Além disso, as merendeiras passarão por uma nova formação ainda em janeiro, focada nas boas práticas na manipulação de alimentos, aprimorando ainda mais os cuidados com a segurança alimentar.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Jaguariaíva reforça seu compromisso com a saúde e bem-estar dos estudantes, garantindo um ambiente escolar mais inclusivo e seguro para todos.