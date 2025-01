Acidente com caminhão do pedágio deixa motorista ferido na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (27) deixou um caminhoneiro ferido na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão aconteceu por volta das 09h00 envolvendo um caminhão que presta serviços para EPR Litoral Pioneiro se envolveu em uma colisão com uma caminhonete Fiat Strada.

Conforme os relatos colhidos pelos policiais, o acidente aconteceu no bairro rural Turma Nove. A caminhonete seguia sentido Wenceslau Braz quando acabou se envolvendo em uma colisão transversal com o caminhão que transitava no sentido oposto. Com isso, a cabine do caminhão foi atingida e o motorista ficou ferido sendo encaminhado ao Pronto Socorro de Wenceslau Braz. Já o motorista da caminhonete não se feriu.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis a ocorrência.