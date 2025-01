Acidente entre carro e caminhão deixa um morto e um ferido

Um grave acidente de trânsito registrado no fim da manhã desta segunda-feira (27) tirou a vida de um motorista e deixou um caminhoneiro ferido. A situação foi registrada na rodovia PR-160 no trecho que passa por Sertaneja, região Norte do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar apoio a uma ocorrência de acidente com óbito na altura do km 24 da rodovia. Diante do chamado, a equipe se deslocou ao local informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que o acidente envolveu um veículo VW Parati e um caminhão Volvo FH 460 que colidiram frontalmente. Com a violência do impacto, o motorista do veículo ficou preso as ferragens e morreu no local. Já o condutor do caminhão não teve ferimentos.

Frente aos fatos, foram acionadas as equipes a Polícia Rodoviária Estadual, IML (Instituto Médico Legal), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e SAMU.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.