População planta bananeiras em buracos de rodovia da região

Um protesto inusitado ganhou as redes sociais no início desta semana. Cansados de enfrentar uma estrada em más condições, moradores da região de Ibaiti, no Norte Pioneiro, plantaram bananeiras nos burados.

As imagens foram registradas na rodovia PR-436 próximo ao Pico do Agudo, no trecho que liga os municípios de Ibaiti a Ribeirão do Pinhal. O trecho conta com uma pista precária e com buracos. Para chamar a atenção das autoridades, usuários frequentes da rodovia plantaram bananeiras nos buracos ao longo da pista.

O protesto inusitado rapidamente se espalhou pelas redes sociais.