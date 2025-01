Marinha do Brasil investiga acidente com Jet Ski que terminou em morte no Norte Pioneiro

Um jovem de 19 anos morreu em um acidente envolvendo uma moto aquática na sexta-feira (24), na represa Chavantes, em Ribeirão Claro, no norte do Paraná. A vítima, identificada como Vitório Benatto, estava pilotando a moto aquática com uma garota de 19 anos quando o veículo colidiu contra um píer.

Após a batida, a jovem conseguiu embarcar na moto aquática e pilotar até a margem, onde pediu ajuda. Vitório não foi encontrado inicialmente, e seu corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros cerca de duas horas depois, submerso a aproximadamente 2 metros de profundidade.

Ambos os jovens usavam coletes salva-vidas no momento do acidente, mas os equipamentos se soltaram devido ao impacto. A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Paraná, iniciou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas do acidente e possíveis responsabilidades.

A polícia civil também está investigando o caso. Até o momento, não foi divulgado se Vitório Benatto possuía habilitação para conduzir a moto aquática. A perícia no local foi iniciada por uma equipe de Inspeção Naval, e o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias.