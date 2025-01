Semana começa com alerta de tempestade para o Norte Pioneiro; veja a previsão completa

Na manhã desta segunda-feira (27), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para a região do Norte Pioneiro do Paraná. De acordo com as informações emitidas pelo Instituto, a região está em risco severo de chuvas intensas e tempestades durante as próximas 24 horas. Além das previsões do INMET, Google Clima prevê tempestades para outros quatro dias da semana.

Conforme as previsões do Instituto para a região, entre as 10h00 desta segunda-feira e as 10h00 da próxima terça-feira (28), deve chover entre 20mm e 30mm por hora, além de que ventos intensos de até 60km por hora também devem atingir diversas cidades da região.

Apesar de que o alerta apresente uma severidade intensa para o Norte Pioneiro, o INMET avisa que o riso de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo, mas não deixam de ser perigos para a população durante o período previsto no alerta.

Além do alerta emitido pelo INMET, as previsões do Google Clima indicam que as tempestades devem atingir a região em outros quatro dias desta semana. Conforme as previsões do Google Clima, as tempestades devem continuar, além dos dias previstos no alerta do INMET, na próxima quarta-feira (29) e sexta-feira (31).

De acordo com as informações divulgadas pelo Google, a região corre grande risco de ser atingida por tempestades de raios e trovões durante esta semana. Além das tempestades, a previsão do Google aponta que, na quinta-feira (30), no sábado (01) e domingo (02), chuvas intensas continuem atingindo o Norte Pioneiro.