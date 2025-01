Rapaz morre e jovem fica ferida em acidente com Jet Ski

Um acidente aquático registrado no fim da tarde da última sexta-feira (24) tirou a vida de um rapaz e deixou uma jovem ferida. A situação aconteceu no município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados para prestar atendimento a um acidente envolvendo a colisão de um Jet Ski com um píer nas águas do Rio Itararé havendo ao menos duas vítimas.

No local, as equipes foram informadas que um jovem de 19 anos estava conduzindo a moto aquática quando acabou perdendo o controle e atingiu um píer. Duas pessoas estavam no Jet, sendo que o jovem acabou submergindo na água enquanto uma moça conseguiu se segurar na moto aquática e foi até as margens do rio para pedir ajuda sendo socorrido e encaminhada ao hospital do município.

Na sequência, os bombeiros realizaram buscas no local do acidente sendo que, por volta das 21h00, o corpo do rapaz foi encontrado.

Frente aos fatos, foram acionadas as equipes do IML (Instituto Médico Legal) e Polícia Civil para recolher o corpo da vítima e tomar as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.