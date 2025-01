Paraná tem o maior crescimento da atividade econômica entre estados do Sul e do Sudeste

Com um crescimento de 7,5%, o Paraná registrou a maior alta na atividade econômica entre os estados do Sul e do Sudeste do Brasil em novembro de 2024, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são do Índice da Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCr), divulgados nesta semana. Santa Catarina registrou o segundo maior aumento, com alta de 6,2%, seguido de Rio Grande do Sul (4,5%), Minas Gerais (3,6%) e São Paulo (2,2%), Espírito Santo (-0,2%) e Rio de Janeiro (-3%).

Em relação ao restante do Brasil, o Paraná registrou quase que o dobro do crescimento da média nacional, que foi de 4,1%, e teve a terceira alta mais expressiva entre todos os estados do País que entram no levantamento, atrás somente do Amazonas (9,8%) e do Pará (9,3%).

Na comparação entre novembro de 2024 com outubro, que é o mês imediatamente anterior, o Paraná também teve o melhor desempenho das regiões Sul e Sudeste, com 0,5% de crescimento. Na sequência ficaram Rio Grande do Sul (0,3%), Santa Catarina (0,2%), Rio de Janeiro (0,1%), Espírito Santo (-0,1%), Minas Gerais (-0,3%) e São Paulo (-0,5%). Na média brasileira, o aumento mensal foi de 0,1%, segundo o BC.

O IBCR é um indicador divulgado mensalmente que incorpora as informações sobre o desempenho da economia nos setores agropecuário, industrial, de serviços e de comércio a partir das pesquisas mensais do IBGE.

Para o diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Jorge Callado, o crescimento é resultado do desempenho positivo da economia paranaense em todos estes setores. “Um exemplo é a produção industrial, que cresceu 4,9% no Estado em novembro, quanto o setor em todo o Brasil avançou apenas 1,7%. São dados que refletem a política de fomento aos investimentos privados e o empreendedorismo no Estado, de forma sustentável”, disse.

No mesmo período analisado pelo levantamento do Banco Central, além do forte crescimento na produção industrial, o Paraná foi o terceiro estado que mais gerou empregos no País, com 167 mil vagas de trabalho abertas, registrou recordes de exportações pelo Porto de Paranaguá e altas acima da média brasileira no comércio e nos serviços.