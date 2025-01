Corpo de jovem que estava desaparecido em São José da Boa Vista é encontrado

Na manhã desta sexta-feira (24), o Corpo de Bombeiros localizou o corpo do jovem Augusto Gabriel, de 19 anos de idade, que estava desaparecido desde o último domingo (19) na cidade de São José da Boa Vista. Buscas foram realizadas durante seis dias.

Continua após a publicidade

Augusto Gabriel, estava passando o domingo na chácara da família de um amigo que fica situada a zona rural do município de São José da Boa Vista. Durante a tarde, os dois resolveram atravessar o rio a nado, momento em que o jovem teria desaparecido nas águas do rio. A equipe do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foi acionada e as buscas foram iniciadas por volta das 16h00.

Portanto, as buscas, conduzidas pelo Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, foram realizadas durante seis dias e, apenas na manhã desta sexta-feira, foi possível localizar o corpo do jovem através da ajuda de moradores locais.

Moradores auxiliaram nas buscas. Foto: Divulgação

De acordo com as informações divulgadas pelo Tenente Eduardo Poletto, comandante do quartel de Santo Antônio da Platina, Ibaiti e Siqueira Campos, a busca pelo jovem mobilizou 16 militares, que contaram com apoio de mergulhadores especializados, equipes de resgate e até mesmo auxílio aéreo, além de moradores e familiares que auxiliaram nas buscas.

Conforme explica o Tenente, o corpo do jovem não foi localizado antes pois, possivelmente, o corpo estaria preso em obstáculos submersos, como galhos ou pedras, e só foi liberado graças aos movimentos realizados pelas equipes de busca.

“Provavelmente o corpo dele estava preso em algum obstáculo embaixo da água, o que impediu o corpo boiar, mas devido aos movimentos realizados pelas equipes de busca, o corpo acabou se soltando e boiou até a corredeira”, explicou o Tenente.

Além das informações oficiais, informações extraoficiais apontam que o corpo de Augusto percorreu cerca de 2,4km do Rio Jaguariaíva, onde o jovem teria se afogado.

Contudo, segundo a Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz, que acompanhou o caso, o corpo de Augusto será levado pelo Instituto Médico Legal (IML) para as devidas investigações.