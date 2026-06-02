Correios anuncia fechamento da agência de São José da Boa Vista

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - Os moradores de São José da Boa Vista podem ficar sem uma agência dos Correios na cidade. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos confirmou o encerramento das atividades da unidade local, que deve fechar as portas definitivamente no próximo dia 18 de junho.

Continua após a publicidade

Com a mudança, todos os atendimentos presenciais passarão a ser realizados na agência de Wenceslau Braz a partir do dia 19. A unidade fica localizada na Avenida Avelino Vieira, ao lado do Terminal Rodoviário.

A decisão faz parte de um processo de reestruturação da rede de atendimento dos Correios na região do Norte Pioneiro. Com o fechamento, moradores que precisarem enviar ou retirar encomendas, postar correspondências ou utilizar outros serviços presenciais terão que se deslocar até Wenceslau Braz.

Entretanto, o cenário ainda pode sofrer alterações. Informações apuradas pela reportagem indicam que os Correios mantêm conversas com a Prefeitura de São José da Boa Vista para tentar preservar o atendimento no município.

Continua após a publicidade

Segundo a apuração, existe a possibilidade de os serviços continuarem funcionando na cidade caso a administração municipal disponibilize um espaço adequado e servidores para auxiliar na operação da unidade. O modelo já é utilizado em alguns municípios brasileiros por meio de parcerias entre os Correios e as prefeituras.

Até o momento, porém, não houve confirmação oficial sobre o avanço das negociações ou eventual acordo entre as partes. Dessa forma, segue valendo a decisão anunciada pela estatal: a agência de São José da Boa Vista encerra os atendimentos no dia 18 de junho, e os serviços passam a ser concentrados em Wenceslau Braz no dia seguinte.

O possível fechamento gera preocupação entre moradores, principalmente aqueles que dependem dos serviços postais e teriam que percorrer dezenas de quilômetros para realizar atendimentos presenciais. A expectativa agora é pelo desfecho das negociações, que podem definir se a cidade continuará contando com uma estrutura dos Correios ou perderá definitivamente a unidade.