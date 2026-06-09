Criança pede ajuda para encontrar cachorrinha desaparecida em São José da Boa Vista

Redação - Folha Extra

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - Uma garotinha de seis anos está pedindo a ajuda da população para encontrar sua cachorrinha Lara, que desapareceu no último domingo (01) em São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações repassadas a reportagem, a família de Ana Julia mora na zona rural de São José da Boa Vista. Lara é uma cachorrinha de porte pequeno companheira da menina que está sofrendo com sua ausência. Segundo Juliana Barbosa, a menina está muito triste desde o desaparecimento de Lara e chegou a ter febre.

Ainda segundo as informações, a cachorrinha foi vista pela última vez próximo a Fábrica de Costura do município.

Informações que possam levar ao paradeiro de Lara podem ser encaminhadas a família através do telefone/Whatsapp (43) 999369457.