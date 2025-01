Chuva intensa alaga ruas e casas em Arapoti

Na noite da última quinta-feira (23), a cidade de Arapoti, nos Campos Gerais, foi atingida por uma quantidade exorbitante de chuva, que ocasionou alagamentos em algumas ruas de bairros da cidade, além de que também ocasionou alagamentos em casas da população. A Defesa Civil continua em busca de novas informações e operando em prol dos moradores.

Conforme explica a Coordenadora da Defesa Civil de Arapoti, Ilane Loreski, a chuva durou pouco menos de uma hora no município, mas a intensidade da chuva ocasionou prejuízos para os moradores. “A chuva mais intensa mesmo durou cerca de 40 minutos, mas a intensidade estava tão forte que acabou ocasionando os alagamentos em ruas e casas”, disse a Coordenadora.

Em entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, Ilane informou que a Defesa Civil foi acionada em poucas residências, mas que já estão cientes de outras casas que sofreram danos por conta da chuva. “Nós fomos acionados apenas em três casas, que ligaram pedindo socorro porque a chuva estava alagando dentro dos imóveis, mas através de vídeos e publicações nas redes sociais, nós sabemos que tem mais casas que sofreram com a chuva”, explicou.

Conforme as informações levantadas pela Defesa Civil até o momento, os bairros mais afetados pela chuva foram o Maitá e o Jardim Ceres. Portanto, segundo Ilane, na manhã desta sexta-feira (24), as equipes da Defesa Civil já estão realizando operações para realizar um levantamento dos danos sofridos no município, e já estão trabalhando para ajudar os moradores mais afetados pela chuva.

Além das informações da Defesa Civil, informações extraoficiais indicam que a Vila Romana também sofreu prejuízos.

Mais informações sobre a situação serão apuradas pela reportagem e devem ser publicadas em breve.