Governador participa da inauguração da ampliação do aeroporto de Londrina

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, participaram nesta quarta-feira (22) da inauguração das obras de ampliação e modernização do Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, no Norte do Paraná. O projeto, que recebeu investimento de R$ 201 milhões da CCR Aeroportos, visa dobrar a capacidade do terminal, permitindo que o aeroporto receba até 3,5 milhões de passageiros por ano. A concessionária administra o aeroporto desde 2022.

Na terça-feira (21), Ratinho Junior também acompanhou a entrega das obras no Aeroporto de Foz do Iguaçu, que teve um investimento de R$ 396 milhões. O governador destacou que a ampliação da infraestrutura aeroportuária fortalece a aviação regional do Paraná, aumentando o volume de voos para as cidades atendidas. “Com esse investimento, trazemos tranquilidade para as empresas aéreas e estimulamos o aumento de voos para Londrina”, afirmou.

O ministro Sílvio Costa Filho destacou a importância do investimento na vocação regional de Londrina. Segundo ele, as melhorias no aeroporto irão aprimorar a logística de recepção de passageiros, contribuindo para a economia da cidade e da região. O ministro também mencionou que, com investimentos próximos de R$ 700 milhões em aeroportos paranaenses, o estado se prepara para a construção de uma terceira pista no Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, o que deve fortalecer ainda mais a aviação no estado.

Fábio Gusso, presidente da CCR Aeroportos, informou que o Paraná é o maior foco de investimentos da concessionária, que administra quatro aeroportos no estado e arrematou concessões de rodovias. Ele ressaltou a importância do estado em termos de passageiros e destacou a confiança da CCR na região de Londrina.

As obras no Aeroporto Governador José Richa incluem a expansão do terminal de passageiros, que agora possui 11,5 mil metros quadrados, e a construção de uma nova sala de embarque com fingers, facilitando o acesso às aeronaves. A pista de pouso foi ampliada em 150 metros e uma nova área de escape foi criada. O projeto também contempla a modernização da navegação aérea e a futura instalação do sistema ILS, que permitirá operações em condições climáticas adversas.