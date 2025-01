Família procura por mulher que desapareceu em Joaquim Távora

Uma família que reside na área rural do município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, está a procura de uma mulher que desapareceu na madrugada da última sexta-feira (17). Eliane Alves dos Santos, de 37 anos, foi vista pela última vez no município de Joaquim Távora.

A Folha conversou com o irmão de Eliane que contou que a família mora na zona rural de Ribeirão Claro em um sítio que fica próximo à divisa com os municípios de Joaquim Távora e Carlópolis. De acordo com ele, Eliane foi vista pela última vez pelos familiares na noite da quinta-feira (16). “Vimos ela na quinta-feira e todos foram dormir. Ela saiu por volta da 01h00, trancou a porta e deixou a chave. Depois disso não vimos mais ela”, explicou.

No dia seguinte, após não encontrar Eliane nem ter notícias, a família deu início as buscas pela mulher. O irmão relatou que a família recebeu informações de que ela foi vista na rodovia PR-218 no trecho que liga Joaquim Távora ao distrito de São Roque do Pinhal.

Nesta quarta-feira (22), o irmão de Eliane informou que a equipe do Corpo de Bombeiros esteve em sua residência para ajudar nas buscas. Segundo ele, há vestígios de que a mulher tenha passado por uma área de mata próximo a propriedade onde família reside.

Informações que possam ajudar a localizar Eliane podem ser repassadas a equipe da Polícia Civil através do telefone (43) 3559-1202 ou pelo número 190 da Polícia Militar.